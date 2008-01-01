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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:25 Вторник, 15 января

  В 15 часов в Москве облачно с прояснениями, местами поземок, порывы ветра до 13м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном -0,3..+0,3 градуса, Северном -0,5..0 градусов, Северо-восточном -0,9..+0,1 градуса, Восточном -0,4..0 градусов, Юго-восточном -0,4..0 градусов, Южном -0,6..0 градусов Юго-западном -1,2..-0,5 градуса, Западном -1,7..-1,0 градуса, Северо-западном -0,6..-0,1 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха -0,8 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -1,7..-0,7 градуса, местами порывы ветра до 13 м/с. / meteonovosti.ru /
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