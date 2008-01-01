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Состоятся ли Крещенские морозы в Москве



ИА "Метеоновости" / 13:39 Вторник, 15 января



В народе январские морозные дни связывают с двумя почитаемыми христианскими праздниками: Рождеством и Крещеньем. В это время в России нередки сильные морозы. И на огромных российских территориях наверняка эта примета где-то, да оправдывается. В Москве и Подмосковье фактическая погода не всегда следует народным традициям. В этом году существенное понижение температуры пришлось в аккурат в ночь на Рождество, то есть Рождественские морозы осуществились.



Праздник Крещенье, как и Рождество, имеет постоянную дату и празднуется православными христианами в один и тот же день, а именно 19 января. Учитывая прогноз погоды, 19 января в Москве и области похолодает. После оттепели, ожидаемой в столичном регионе 18 января, в ночь на 19 января температура понизится до -5..-10 градусов, а днем температура составит от 3 до 8 мороза.



За многолетний ряд наблюдений над погодой в Москве, ниже двадцатиградусной отметки в Крещенье температура понижалась в 1950, 1963, 1968, 1969, 1970, 1973, 1986 и в 2014 годах. Но самыми суровыми они были в 2006 году, когда в ночь на 19 января морозы усилились до -30.8 градусов, а днем "потеплело" ненамного, до -25.4 градусов. / meteonovosti.ru /



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