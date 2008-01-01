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Первая январская оттепель в Москве



ИА "Метеоновости" / 13:37 Вторник, 15 января



Несмотря на то, что январь в столичном регионе начался с аномально теплой погоды, среднесуточная температура превышала норму на 4-6 градусов, абсолютные ее значения и ночью и днем были отрицательными. К Рождеству похолодало, но удержалась морозная погода недолго. С начала второй декады месяца на Московскую землю хлынуло атлантическое тепло. И уже 14 января температура превысила свои обычные для этого времени года показатели почти на 7 градусов (по данным метеостанции ВДНХ).



Сегодня в утренние часы температура еще была отрицательной, -1.3 градуса, но взяла курс на повышение. Вначале она преодолела нулевой рубеж в сторону положительных значений в центре города, на метеостанции Балчуг в 12 часов было зарегистрировано +0.3 градуса. А в 13 часов до +0.3 градусов потеплело и на опорной метеостанции города, ВДНХ.



Первый зимний месяц также не обошелся без оттепелей. Они отмечались в течение четырех декабрьских дней. / meteonovosti.ru /



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