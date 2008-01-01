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Атлантика обеспечивает тепло и снегом Европейскую Россию



ИА "Метеоновости" / 12:46 Вторник, 15 января



погоды на европейской территории России, в том числе в Москве и Подмосковье. Ведь именно над ее просторами зарождаются циклоны, которые содержат огромное количество океанской влаги. Перемещаясь вглубь континента, они могут становиться виновниками комплекса неблагоприятной погоды. И если в декабре атлантические циклоны были не слишком активны, то центральный месяц зимы оказался щедр на эти вихри.



Циклоны один за другим перемещаются по северным территориям, прикрывая Русскую равнину от вторжения холодных северных ветров. Поэтому средняя температура минувших январских дней на всей территории Европейской России значительно превышает норму. А высота снежного покрова увеличивается с каждым днем.



Очередной циклонический вихрь раскрутился до больших высот и охватил своим влиянием огромные территории от Балтийского моря до западных рубежей Сибири. Центр циклона располагается вблизи Северной столицы, а потому самая неблагоприятная погода отмечается вблизи его центра, именно в северо-западных областях: снегопады, метели и порывистый ветер. Наибольшее количество осадков досталось Ленинградской области, где снег сыпал весь понедельник и ночь на вторник, пополнив январскую копилку осадков на 16 мм. В Москве и Подмосковье из-за удаленности от центра циклона, снег был не таким интенсивным, выпало от 1 до 4 мм.



В ближайшие сутки атлантический циклон еще останется в силе, оставаясь кружить над северо-западными районами, а ему в помощники пожалует и южный вихрь. Его центр за сутки преодолеет расстояние от Причерноморья до Пензенской области. На всей территории Европейской России они сохранят пасмурную и ненастную погоду. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях: сильный снег, метель, усиление ветра до 17 м/с, а также на юго-востоке Черноземья и на большей части Поволжья. В этих районах сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, метель при ветре 15-20 м/с. / meteonovosti.ru /



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