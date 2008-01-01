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Новости погоды

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О снежном покрове в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:12 Вторник, 15 января

  Уже последний месяц осени убелил московскую землю снежком, и к наступлению календарной зимы высота сугробов в столице составляла 4 см. В декабре в большинстве дней месяца погоду определяли антициклоны, следующие один за другим со Скандинавии. Они, в большей степени, влияли на погоду северной половине Подмосковья, а в южные районы время от времени забрасывали снежок южные циклоны.

В итоге во второй декаде месяца образовалась большая разница в накопленных осадках между подмосковными районами. Меньше всего снега было на северо-западе, в Клину, всего 18 см, а наибольшая высота снежного покрова - в Черустях и Коломне, 22-23 см. В предновогодние дни сугробы повсеместно подросли, но разница между северо-западными и юго-восточными районами сохранилась. В Клину, Волоколамске и Можайске было от 25 до 28 см, в то время, как в Коломне сугробы подросли до 44 см. Но рекордно снежным в подмосковных городах остается 1988 год, когда к 31 декабря высота снежного покрова в Коломне составляла 48 см.

На сегодняшний день неравномерность снежного покрова между районными центрами области немного сглаживается, но еще существует: в Коломне его высота остается на том же уровне, 44 см, а в Клину, Волоколамске м Можайске увеличилась до 27-31 см. В Москве высота снега (по данным ВДНХ) составляет 37 см. / meteonovosti.ru /
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