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Новости погоды
Аномальное тепло в Ханты-Мансийском автономном округе
ИА "Метеоновости" / 10:16 Вторник, 15 января
Благодаря мощному и обширному атлантическому циклону, не по сезону теплая погода установилась не только на европейской территории, но и распространилась далеко на восток. Минувшие сутки на всей территории Тюменской области среднесуточная температура воздуха превысила многолетние значения на 10-12 градусов. Очаг аномального тепла сформировался над Ханты-Мансийским автономным округом. В дневные часы 14 января максимальная температура воздуха в большинстве районов округа составила всего -3..-5 градусов, а местами и приблизилась к нулевой отметке.
В поселке городского типа - Березово - потеплело до 0 градусов, что стало новым суточным рекордом. Предыдущий рекорд со значением -0.2 градуса отмечался в 1955 году.
В предстоящие дни аномально теплая погода будет постепенно смещаться на восток и уже в третьей декаде месяца в сибирском полюсе холода - Эвенкии - температура воздуха ожидается на 10-12 градусов выше нормы. / meteonovosti.ru /
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