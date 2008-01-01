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На Дальний Восток направляется очередной циклон



ИА "Метеоновости" / 09:51 Вторник, 15 января



В текущем сезоне крайние восточные районы России находятся под неусыпным вниманием циклонов, а потому редкий день непогода обходит эти районы стороной. Начало текущей недели как раз оказалось таким. Атмосферное давление подросло, ветер стих и осадков не отмечалось. Лишь на побережье Чукотского автономного округа еще сказалось влияние уходящего на восток циклона и было ветрено, порывы местами достигали 22 м/с.



Но затишье оказалось недолгим. Уже сегодня над крайним юго-востоком региона на активном участке атмосферного фронта закрутился волновой циклон. Первым под его влияние попал Приморский край, где сегодня начнется снег, а ветер усилится до 15-20 м/с. В среду циклон, углубляясь, будет быстро смещаться на северо-восток. Под его влияние начнут попадать и другие территории Дальневосточного округа. В Хабаровском крае и на Сахалине в течение нескольких дней ожидается сильный снег, ветер 15-20 м/с, местами до 23 м/с., метель. На Курилах - сильный снег, ветер, на юге гряды - метель. Во второй половине недели ненастная зона охватит и юг Камчатского края, где также сильный снег, при ветре 23-28 м/с - метель. / meteonovosti.ru /



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