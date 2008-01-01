Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
15 января 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Дальний Восток направляется очередной циклон

ИА "Метеоновости" / 09:51 Вторник, 15 января

  В текущем сезоне крайние восточные районы России находятся под неусыпным вниманием циклонов, а потому редкий день непогода обходит эти районы стороной. Начало текущей недели как раз оказалось таким. Атмосферное давление подросло, ветер стих и осадков не отмечалось. Лишь на побережье Чукотского автономного округа еще сказалось влияние уходящего на восток циклона и было ветрено, порывы местами достигали 22 м/с.

Но затишье оказалось недолгим. Уже сегодня над крайним юго-востоком региона на активном участке атмосферного фронта закрутился волновой циклон. Первым под его влияние попал Приморский край, где сегодня начнется снег, а ветер усилится до 15-20 м/с. В среду циклон, углубляясь, будет быстро смещаться на северо-восток. Под его влияние начнут попадать и другие территории Дальневосточного округа. В Хабаровском крае и на Сахалине в течение нескольких дней ожидается сильный снег, ветер 15-20 м/с, местами до 23 м/с., метель. На Курилах - сильный снег, ветер, на юге гряды - метель. Во второй половине недели ненастная зона охватит и юг Камчатского края, где также сильный снег, при ветре 23-28 м/с - метель. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
-1
Вт.
15 янв.
+1
Ср.
16 янв.
-6
Чт.
17 янв.
-1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Алис-Спрингс		 -55
Усть-Нера

некомфортное место: Сан-Антон
комфортное место: Тезпур

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100