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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:20 Вторник, 15 января

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в юго-восточной части циклона. При облачной погоде временами будет идти снег, местами возможна метель. Максимальная температура воздуха в Москве -2..0, по области -5..0 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 728 мм рт. ст., что значительно ниже нормального. Относительная влажность воздуха около 80%.

Низкое атмосферное давление, высокая влажность воздуха, температура воздуха намного выше привычных значений, содержание кислорода в воздухе пониженное, метели и порывистый ветер - такую погоду в столичном регионе благоприятной не назовешь. Погодную гипоксию плохо переносят люди с заболеваниями бронхов и легких, сердца и сосудов, вегето-сосудистой дистонией, как правило, астматики, гипотоники, а также перенесшие инфаркт или инсульт. Из-за высокой влажности и порывистого ветра могут напомнить о себе хронические заболевания суставов и позвоночника. Люди с психо-эмоциональными нарушениями из-за порывистого ветра и метелей могут испытывать чувство беспокойства и тревоги, нарушение сна. / meteonovosti.ru /
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