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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:28 Понедельник, 14 января
Погоду в столичной области будет определять юго-восточная часть атлантического циклона с центром над Финским заливом. При сплошной облачности станет приниматься слабый снег, местами метель. Температура воздуха в Москве -2..-4 градуса, по области -1..-6. Ветер южный, 5-10м/с, местами порывы до 15м/с, относительная влажность воздуха 85-90%. / meteonovosti.ru /
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