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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:22 Понедельник, 14 января

  В 15 часов в Москве облачная погода, местами слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -1..-2 градуса, Северном -1..-2 градуса, Северо-восточном -1..-2 градуса, Восточном -2 градуса, Юго-восточном -2..-3 градуса, Южном -2 градуса, Юго-западном -2 градуса, Западном -2..-3 градуса, Северо-западном -2 градуса.

В Зеленограде слабый снег, температура воздуха -2 градуса, на территории Новой Москвы слабый снег, температура воздуха -2..-3 градуса, местами порывы ветра до 10м/с. / meteonovosti.ru /
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