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Новости погоды

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На Европейском юге сохраняется сырая и ветреная погода

ИА "Метеоновости" / 13:31 Понедельник, 14 января

  Атмосферный фронт с волнами, протянувшийся по югу Европейской территории, неутомимо обеспечивает осадками разной интенсивности и продолжительности, которые, как правило, сопровождаются порывистым ветром. Накануне в Краснодарском крае прошел сильный дождь, и налило до 37 мм, в горах наблюдалось сильное налипание мокрого снега, в районе Красной Поляны диаметром до 80 мм. В Адыгее лепил сильный мокрый снег, выпало до 18 мм осадков.

В предстоящие сутки на юге Европейской России сохранится сырая погода с осадками в виде снега и дождя, но не столь интенсивные, как были накануне; отдельные районы окутает туман, ожидаются гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, в Волгоградской области разыграется метель, на отдельных участках дорог округа гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на западной четверти 7-12 м/с, местами порывы до 13-18 м/с, на черноморском побережье в районе Анапа-Туапсе до 20 м/с. / meteonovosti.ru /
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