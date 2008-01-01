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Новости погоды

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В центре Красноярского края морозы ослабеют

ИА "Метеоновости" / 13:12 Понедельник, 14 января

  Восточная Сибирь в течении длительного времени находится под присмотром обширного антициклона, давление в центре составляет 1060 гПа. Накануне в центральных районах Красноярского края выше -30 градусов не было, а вот в населенном пункте Казачинское воздух остывал -38, в Вельмо столбик термометра опустился до отметки -41 градус. Среднесуточная температура воздуха была ниже климатической нормы на 6-8 градусов, но до рекордных значений дело не дошло.

В предстоящие сутки центральные районы Красноярского края окажутся в теплом секторе циклона, а, значит, морозы пойдут на убыль. Во вторник местами пройдет небольшой снег и днем уже -5..-10. В Красноярске при малооблачной погоде без осадков и температура повысится до -6..-8 градусов.

В среду-четверг продолжится ослабление морозов, которое будет сопровождаться снегом от небольшого до умеренного. Ночью уже -8..-13, днем -3..-8 градусов. / meteonovosti.ru /
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