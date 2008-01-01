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Новости погоды

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На Таймыре редкий день без метелей

ИА "Метеоновости" / 12:57 Понедельник, 14 января

  Циклоны и атмосферные фронты облюбовали для своих визитов Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район Красноярского края, где они метут метелями при штормовом ветре. В минувшее воскресенье здесь наблюдалась продолжительная метель при ветре в порывах до 23 м/с.

До середины этой недели на Таймыре местами пройдут снегопады разной интенсивности и продолжительности, порывы ветра достигнут 15-20 м/с, во вторник местами 25 м/с, и снова метели. И лишь во второй половине недели можно рассчитывать на ослабление ветра до 14 м/с, и вероятность метелей сойдет на нет. / meteonovosti.ru /
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