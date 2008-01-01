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В Москве на неделе погода снежная, ветреная, но теплая



ИА "Метеоновости" / 12:33 Понедельник, 14 января



погода в столичном регионе будет формироваться под влиянием атлантических циклонов, которые принесут снег, метели и тепло.



Во вторник погоду в столичной области будет определять атмосферный фронт циклона с центром над акваторией Балтийского моря. При сплошной облачности станет приниматься снег, ветер в порывах может усиливаться до 15 м/с, местами поднимется метель. Температура повысится ночью в Москве до -2..-4, днем до 0..-2 градусов. Впервые в этом году аномалия температуры превысит +7 градусов!



Во вторник вечером столичный регион пересечет холодный атмосферный фронт, вслед за которым начнет поступать холодный воздух. В середине недели при облачной погоде снегопады ослабеют, перейдут в разряд небольших, и локальных. Ночью в Москве мороз окрепнет до -6..-8, по области до -11 градусов, днем в столице около -5, в Подмосковье -4..-9. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Среднесуточная температура воздуха останется выше многолетних значений, но лишь на 3 градуса.



В четверг над акваторией Северного моря сформируется очередной циклон, оттуда он переместится на Финский залив и его влияние на московской земле начнет ощущаться днем. Ночью облачно, местами пройдет небольшой снег, мороз в Москве окрепнет до -8..-10, по области до -13 градусов. Днем снег усилится, а температура повысится в столице до -2..-4, в Подмосковье до -2..-7 градусов. Ветер юго-западный умеренный, до 10 м/с.



В последний рабочий день на этой влияние атлантического циклона сохранится, в теплом секторе без снега не обойдется. Ночью -5..-10, днем 0..-5. Среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на 4-5 градусов. А снега за неделю может добавится еще 5-7 см. / meteonovosti.ru /



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