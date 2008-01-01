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Новости погоды

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Дальневосточные острова атакует циклон

ИА "Метеоновости" / 11:58 Понедельник, 14 января

  Циклон, сформировавшийся на активном участке атмосферного фронта, в предстоящие сутки выйдет на акваторию Японского моря. В сфере его влияния окажутся дальневосточные острова и побережье Хабаровского края, где местами и пройдет небольшой снег.

В среду-четверг он переместится на акваторию Охотского моря, углубится, давление в центре понизится до 990 гПа. На Сахалине с ним будут связаны снегопады, местами сильные, метели при ветре 15-20 м/с, на побережье до штормового, 20-25 м/с. Зона снегопадов разной интенсивности и продолжительности охватит и Курильские острова. В ночь на 17 января на севере гряды они будут сильные, на юге - разгуляются метели, ветер окрепнет до 17-22 м/с, днем 16 января на юге Курильских островов он может быть штормовой, 20-25 м/с.

В Хабаровском крае в среду - четверг местами пройдет небольшой снег, на востоке - ближе к циклону, местами сильный, метель, ветер усилится в среду до 15-20 м/с, в четверг до 22 м/с. / meteonovosti.ru /
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