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Дальневосточные острова атакует циклон



ИА "Метеоновости" / 11:58 Понедельник, 14 января



Циклон, сформировавшийся на активном участке атмосферного фронта, в предстоящие сутки выйдет на акваторию Японского моря. В сфере его влияния окажутся дальневосточные острова и побережье Хабаровского края, где местами и пройдет небольшой снег.



В среду-четверг он переместится на акваторию Охотского моря, углубится, давление в центре понизится до 990 гПа. На Сахалине с ним будут связаны снегопады, местами сильные, метели при ветре 15-20 м/с, на побережье до штормового, 20-25 м/с. Зона снегопадов разной интенсивности и продолжительности охватит и Курильские острова. В ночь на 17 января на севере гряды они будут сильные, на юге - разгуляются метели, ветер окрепнет до 17-22 м/с, днем 16 января на юге Курильских островов он может быть штормовой, 20-25 м/с.



В Хабаровском крае в среду - четверг местами пройдет небольшой снег, на востоке - ближе к циклону, местами сильный, метель, ветер усилится в среду до 15-20 м/с, в четверг до 22 м/с. / meteonovosti.ru /



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