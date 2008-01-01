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В Москве очень низкое атмосферное давление



ИА "Метеоновости" / 11:07 Понедельник, 14 января



Столица находится во власти огромного и обширного североатлантического циклона, что и стало причиной очень низкого атмосферного давления. Сегодня оно составляет 729 мм ртутного столба (972 гПа), а во вторник еще чуть понизится до 728 мм (971 гПа). Рекорды по атмосферному давлению не обновятся, но текущие значения приблизятся к ним. Метеочувствительным людям следует в предстоящие пару дней очень внимательно отнестись к своему здоровью.



Рекорд для 14 января составляет 720 мм ртутного столба и был зафиксирован в 1948 году, 15 января 719 мм ртутного столба и тоже в 1948 году. / meteonovosti.ru /



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