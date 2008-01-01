Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
14 января 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Информация о магнитном поле Земли

ИА "Метеоновости" / 09:54 Понедельник, 14 января

  По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 3 по 13 января была низкой. Магнитное поле Земли, в основном, менялось от спокойного до слабо возмущенного, а 5 января - до возмущенного.

По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что 14-20 января солнечная активность будет преимущественно низкой, а геомагнитная обстановка, в основном, от спокойной до слабо возмущенной. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-2
Пн.
14 янв.
-2
Вт.
15 янв.
+1
Ср.
16 янв.
-1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Алис-Спрингс		 -55
Оленек

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Агартала

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100