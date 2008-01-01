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Информация о магнитном поле Земли
ИА "Метеоновости" / 09:54 Понедельник, 14 января
По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 3 по 13 января была низкой. Магнитное поле Земли, в основном, менялось от спокойного до слабо возмущенного, а 5 января - до возмущенного.
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По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что 14-20 января солнечная активность будет преимущественно низкой, а геомагнитная обстановка, в основном, от спокойной до слабо возмущенной. / meteonovosti.ru /