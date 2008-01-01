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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:15 Понедельник, 14 января



Циклон со стороны Скандинавского полуострова и связанные с ним атмосферные фронты будет определять погоду в Москве и Московской области. Ожидается облачная погода. Время от времени будет приниматься снег. Максимальная температура в столице -3..-1, по области -5..0 градусов. Умеренный ветер южных румбов усилится местами до 15 м/с и поднимет метель. Атмосферное давление еще немного понизится и в середине дня составит 730 мм рт. ст., что существенно ниже нормального. Относительная влажность воздуха около 80%.



Погодные условия в московском регионе трудно назвать благоприятными: низкое атмосферное давление, высокая влажность воздуха, температура воздуха намного выше привычных значений, содержание кислорода в воздухе пониженное. Такой тип погоды, так называемый гипоксический, не лучшим образом переносят люди с заболеваниями бронхов и легких, сердца и сосудов, как правило, астматики, гипотоники и люди с вегето-сосудистой дистонией, перенесшие инфаркт или инсульт. Из-за высокой влажности и порывистого ветра могут напомнить о себе хронические заболевания суставов и позвоночника. Может ухудшиться состояние людей с психо-эмоциональными нарушениями. / meteonovosti.ru /



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