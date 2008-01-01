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Новости погоды

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На Европейском юге сыро и ветрено

ИА "Метеоновости" / 13:31 Воскресенье, 13 января

  Атмосферные фронты с волнами обширного и глубокого североатлантического циклона, нырнувшего с юго-запада Скандинавии на страны Балтии, удержит на Европейском юге ненастную погоду. Накануне в Краснодарском крае прошли сильные осадки в виде снега и дождя. В Горном выпало до 25 мм, в Сочи 38 мм, на Красной Поляне до 48 мм, а местами в Краснодарском крае было зафиксировано 58 мм.

В начале новой недели в Южном округе местами пройдут осадки в виде снега и дождя, ночью и утром на территории Сочи - отдельные сильные осадки, в отдельных районах округа будут стелиться туманы, гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях; ветер юго-восточный с переходом на западной четверти 7-12 м/с, местами порывы до 13-18 м/с. днем -1...4, в Краснодарском крае и Адыгее до 8...10, в Волгоградской области, а также на севере Ростовской понижение температуры до 0...-5, на крайнем севере Волгоградской области -6...-8 градусов. На Черноморском побережье ночью 3...8, местами до 0, днем 7...12 тепла. / meteonovosti.ru /
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