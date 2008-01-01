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Новости погоды
На Таймыре не стихают метели
ИА "Метеоновости" / 13:19 Воскресенье, 13 января
Атмосферные фронты, зачастившие на север Восточной Сибири, обставляют свой выход снегопадами, метелями при штормовом ветре. Вот и минувший день не стал исключением. В Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края наблюдалась продолжительная метель на севере ветер усиливался в порывах до 23 м/с, на юге до 27 м/с.
В воскресенье и понедельник на юг Таймырского округа выйдет очередной атмосферный фронт, который и продолжит засыпать снегопадами, заметать метелями при штормовом ветре 22-27 м/с. / meteonovosti.ru /
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