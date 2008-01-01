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Новости погоды

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В Приморье заглянула оттепель

ИА "Метеоновости" / 13:07 Воскресенье, 13 января

  Сибирский антициклон дотянулся своим гребнем до Приморского края. Накануне среднесуточная температура воздуха превысила многолетние значения на 6-8 градусов, но обошлось без рекордов.

В предстоящие сутки погода в Приморском крае по-прежнему будет формироваться под влиянием антициклона. При переменной облачности преимущественно без осадков, ночью подморозит до -13..-18, на побережье до -6..-11 градусов, а днем при солнце температура повысится до слабой оттепели, до +1 градуса. / meteonovosti.ru /
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