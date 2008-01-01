

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Приморье заглянула оттепель



ИА "Метеоновости" / 13:07 Воскресенье, 13 января



Сибирский антициклон дотянулся своим гребнем до Приморского края. Накануне среднесуточная температура воздуха превысила многолетние значения на 6-8 градусов, но обошлось без рекордов.



В предстоящие сутки погода в Приморском крае по-прежнему будет формироваться под влиянием антициклона. При переменной облачности преимущественно без осадков, ночью подморозит до -13..-18, на побережье до -6..-11 градусов, а днем при солнце температура повысится до слабой оттепели, до +1 градуса. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



