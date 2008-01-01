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ИА "Метеоновости" / 13:01 Воскресенье, 13 января



День перевалил за полдень и температура на большинстве метеостанций города повысилась. В 12 часов на опорной метеостанции ВДНХ и в Тушино -4.6, в районе МГУ -4.8, в районе ТСХА -5, а в центре Москвы - на Балчуге -3.8 градуса. Осадки прекратились, лишь в районе МГУ кружит небольшой снег. Ветер западный, в районе ТСХА до 6 м/с.



Атмосферное давление пониженное 732 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха немного понизилась и составляет 81%. / meteonovosti.ru /



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