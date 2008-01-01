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Северо-запад и восток Якутии сковали аномальные морозы



ИА "Метеоновости" / 12:43 Воскресенье, 13 января



Отрог сибирского антициклона дотянулся до северо-запада Якутии. Накануне среднесуточная температура воздуха была ниже климатической нормы на 4-8 градусов, но до рекордных значений дело не дошло. Тем не менее на северо-западе региона столбики термометров в ряде населенных пунктов добрались до отметки -50, в Ярольине и Агаякане до -51, Сухане до -52, Оленьке до -53. Но самая низкая температура накануне была зафиксирована в Джалинде -52.9 градуса.



В начале новой недели усилится влияние отрога сибирского антициклона и предстоящей ночью на северо-западе и востоке Якутии морозы окрепнут до -50..-55 градусов, днем они станут чуть мягче, но не намного -47..-52 градуса. Такая температура ниже многолетних значений на 8-10 градусов. / meteonovosti.ru /



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