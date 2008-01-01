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Восток Чукотки заметают метели при штормовом ветре



ИА "Метеоновости" / 12:09 Воскресенье, 13 января



Запад Чукотского округа находится на юго-восточной периферии арктического антициклона. С ветрами северной четверти сюда поступает студеный и сухой воздух, который способствует усилению морозов. Накануне в Баимке столбик термометра вплотную подобрался к отметке -40 (-39.6), а в Константиновской мороз усиливался до -40.3 градуса. На восточном побережье Чукотки, в тылу обширного и глубокого циклона, морозы мягче, но было ветрено, в Валькаркай порывы достигали 18 м/с, а в Эгвекиноте штормовой силы 25 м/с, кружила метель.



В предстоящие сутки в континентальной части Чукотки морозы ночью окрепнут до -45 градусов. На восточном побережье ветер усилится до 17-22 м/с, с низовой метелью, на побережье Берингова моря порывы могут достигнуть почти что ураганной силы, 25-30 м/с. / meteonovosti.ru /



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