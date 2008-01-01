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ИА "Метеоновости" / 11:10 Воскресенье, 13 января



Утро воскресного дня встретило москвичей небольшим морозом. В 9 часов утра на главной метеостанции ВДНХ было -7, такая же температура и в районе МГУ, в Тушино -7.7, в районе ТСХА -6.8 градуса, в центре - на Балчуге -6.1. На ВДНХ и в районе МГУ идет небольшой снег, в Тушино и в районе ТСХА наблюдается слабая дымка. Видимость на дорогах в районе ВДНХ и Тушино 4 км, в районе ТСХА 6 км. Ветер слабый.



Атмосферное давление пониженное 732 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха высока 90%. / meteonovosti.ru /



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