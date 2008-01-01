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Какой бывает погода в Москве под Старый Новый год



ИА "Метеоновости" / 11:01 Воскресенье, 13 января



В столице после крепких морозов температура воздуха начала постепенно повышаться, и вернулась к привычным показателям. Для 13 января среднесуточная температура воздуха составляет ровно -9 градусов. Но так, чтобы это значение совпало с фактическими данными, бывает крайне редко. Случается, что температура воздуха весьма заметно отличается от привычных показателей. Например, в далеком 1907 году в утренние часы был настоящий сибирский мороз, -37,4 градуса. А в 2005 году температура повысилась до 3,7 градуса - больше похоже на конец осени. Бывают в городе и сильные снегопады. До 12,9 мм небесной влаги в виде снега выпало в 1987 году. Это рекорд суточного количества осадков на этот день непревзойден и до сей поры. В прошлом, 2018 году, температура воздуха в Москве была почти в пределах нормы. Ночью термометры показали -9 градусов, днем -8,1. Прошел слабый снег. Снежный покров в столице составлял около 5 см. И лишь к концу месяца на улицах города выросли настоящие зимние сугробы под стать нынешним. / meteonovosti.ru /



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