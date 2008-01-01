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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:32 Воскресенье, 13 января

  Погодные условия Московского региона по-прежнему будет определять североатлантический циклон. Под его влиянием продолжит идти небольшой снег. Максимальная температура во второй половине дня составит -5..-3 градуса в столице, и от 2 до 7 градусов мороза по области. Ветер юго-западного направления 5-10 м/с. Атмосферное давление останется низким - 733 мм рт. ст., что существенно ниже нормального. Относительная влажность воздуха около 80%.

Пониженный фон атмосферного давления, смена температурного режима, повышенная влажность воздуха, такие условия трудно назвать благоприятными. В первую очередь негативное влияние погодных факторов почувствуют люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Особенно это касается гипотоников и людей с неустойчивым собственным артериальным давлением. В группе риска люди с вегето-сосудистой дистонией. Из-за высокой влажности воздуха на фоне небольших морозов могут напомнить о себе хронические заболевания бронхов и легких, суставов и позвоночника. / meteonovosti.ru /
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