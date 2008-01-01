

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Калининградской области сырая погода c осадками



ИА "Метеоновости" / 14:43 Суббота, 12 января



Очередные циклоны с юга Скандинавии будут пересекать Калининградскую область. И погода там, хотя и без особенных морозов, будет сырая и ветреная. Так, 13 января время от времени ожидаются осадки, к вечеру усилится ветер до 12-14 м/с, температура ночью будет колебаться около нулевой отметки, днем повысится до +4 градусов. Ветрено будет и в ночь на 14 января, причем ближе к утру и в течение дня понедельника северо-западный ветер достигнет в порывах 15-20 м/с, к вечеру 22 м/с. Да и днем 15 января ожидается 13-18 м/с. Температура в течение суток 14 января и днем 15 января от -2 до +2 градусов, лишь в ночь на 15 января подморозит до -5 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



