Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
12 января 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Калининградской области сырая погода c осадками

ИА "Метеоновости" / 14:43 Суббота, 12 января

  Очередные циклоны с юга Скандинавии будут пересекать Калининградскую область. И погода там, хотя и без особенных морозов, будет сырая и ветреная. Так, 13 января время от времени ожидаются осадки, к вечеру усилится ветер до 12-14 м/с, температура ночью будет колебаться около нулевой отметки, днем повысится до +4 градусов. Ветрено будет и в ночь на 14 января, причем ближе к утру и в течение дня понедельника северо-западный ветер достигнет в порывах 15-20 м/с, к вечеру 22 м/с. Да и днем 15 января ожидается 13-18 м/с. Температура в течение суток 14 января и днем 15 января от -2 до +2 градусов, лишь в ночь на 15 января подморозит до -5 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-9
Вс.
13 янв.
-1
Пн.
14 янв.
0
Вт.
15 янв.
+3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Сарх		 -48
Игарка

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Суккур

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100