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Снежно и ветрено на берегах Волги



ИА "Метеоновости" / 13:25 Суббота, 12 января



Наступление атлантического циклона докатилось до берегов Волги. Там в канун Старого Нового года будет идти снег с метелью, отдельные порывы ветра могут достигать 15 м/с. В Оренбургской области ветер усилится до 17-22 м/с, а осадки при потеплении пройдут в виде мокрого снега, температура повысится до -1 градуса. На севере Приволжского округа тоже намечается продолжительный снегопад, на дорогах могут образовываться снежные заносы. Но морозы удержатся, днем 13 января от -5 до -12 градусов. / meteonovosti.ru /



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