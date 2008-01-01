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Новости погоды
Снежно и ветрено на берегах Волги
ИА "Метеоновости" / 13:25 Суббота, 12 января
Наступление атлантического циклона докатилось до берегов Волги. Там в канун Старого Нового года будет идти снег с метелью, отдельные порывы ветра могут достигать 15 м/с. В Оренбургской области ветер усилится до 17-22 м/с, а осадки при потеплении пройдут в виде мокрого снега, температура повысится до -1 градуса. На севере Приволжского округа тоже намечается продолжительный снегопад, на дорогах могут образовываться снежные заносы. Но морозы удержатся, днем 13 января от -5 до -12 градусов. / meteonovosti.ru /
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