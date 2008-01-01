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Новости погоды

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На юге России будут продолжаться осадки

ИА "Метеоновости" / 13:12 Суббота, 12 января

  В прошедшие сутки, 11 января сильные осадки прошли лишь в Ростовской области. Но влияние атмосферных фронтов южного циклона, который вливается в систему североатлантического вихря, на этом не ограничивается. 12 и 13 января в Ростовской области и Краснодарском крае прогнозируют сильные осадки, гололедные явления, налипание мокрого снега, Не лучше погода и на Северном Кавказе. Здесь сильные осадки достанутся Ставропольскому краю и Кабардино-Балкарии, пройдут в горах Карачаево-Черкесии. В горных районах будет еще и ветрено, порывы до 18 м/с. / meteonovosti.ru /
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