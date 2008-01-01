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Новости погоды

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На Таймыре сильный ветер и метели

ИА "Метеоновости" / 13:07 Суббота, 12 января

  Жители северных районов Красноярского края почувствуют одними из первых влияние мощного североатлантического циклона. 13 января на юге Таймыра ожидается усиление ветра до 22-27 м/с, метель. Непогода разыграется при сильном морозе, в ночь на 13 января ожидается около -40 градусов, местами мороз слабее градусов на 10. Днем температура резко повысится, градусов на 15, ожидается -25..-30 градусов, местами до -20. Пока метелям не добраться до восточных районов Красноярского края. В Эвенкии лишь пройдет небольшой снег, ветер будет не сильнее 14 м/с, морозы даже несколько усилятся, в ночь на 13 января будет -45..-50 градусов и днем местами до -40. / meteonovosti.ru /
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