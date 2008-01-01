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На Старый Новый год в Москве слабый мороз



ИА "Метеоновости" / 13:00 Суббота, 12 января



Распространение влияния мощного североатлантического циклона не пройдет бесследно для средней полосы России, в том числе и для столичного региона. Под его натиском морозы отступят из Москвы. Уже в канун Старого Нового года в столице не слишком морозно. В ночь на 13 января -6..-8 градусов, днем температура повысится до -3..-5 градусов. Пройдет небольшой снег. В ночь на 14 января температура будет в пределах -3..-5 градусов, примерно так же, как и в ночь на 1 января 2019 года, и погода тоже "новогодняя", с небольшим снежком. Днем 14 января морозы ослабеют до -1..-3 градусов, по области температура повысится местами до 0 градусов. Снега еще добавится. / meteonovosti.ru /



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