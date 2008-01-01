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ИА "Метеоновости" / 12:35 Суббота, 12 января



В разгар дня в столице сохранялась облачная погода с прояснениями. В полдень температура на станции ВДНХ составила ровно -9 градусов. На несколько десятых градуса ниже, в пределах -9..-10 градусов, оказалась температура на северо-западе, западе и юго-западе столицы (в частности, в Немчиновке было -9,8 градуса). В центре города, на Балчуге, как обычно, несколько "теплее", -8,5 градуса. А самая низкая температура в пределах московского мегаполиса отмечена в Михайловском, -10,3 градуса, да и во Внуково была примерно такая же, -10,2 градуса. По области самым холодным районом оставался восток, в Черустях было -14,5 градуса. Местами наблюдался слабый снег. Ветер был западным и юго-западным, 1-4 м/с с порывами до 11 м/с. Атмосферное давление пониженное, 732,5 мм рт. ст. Относительная влажность понизилась до 75-80%. / meteonovosti.ru /



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