

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На северо-западе и севере России погода снежная



ИА "Метеоновости" / 11:47 Суббота, 12 января



Атлантический циклон принес обильные снегопады на северо-запад Европейской территории России. 11 января и ночью 12 января в Карелии, Архангельской, Ленинградской областях и в Ненецком округе местами нападало около 10 см снега. Кроме того, усиливался ветер. В Карелии наблюдалась метель. А в Архангельской области и Ненецком округе метель была сильной, ветер достигал 25-28 м/с. Днем 12 января ветреная погода со снегом и метелью сохранится в Архангельской области, включая и Ненецкий округ. Снежная погода с метелями ожидается в Коми при ветре до 15-20 м/с. В канун Старого Нового года перепады атмосферного давления на севере Европейской территории уменьшатся, ведь циклон продвинется уже за Урал. В большинстве районов Русского Севера пройдет небольшой и умеренный снег, ветер ожидается с порывами 12-17 м/с, метель в Коми и Ненецком округе будет слабая. Погода не слишком морозная, дневная температура -5..-10 градусов, в Архангельской области -3..-8 градусов. И только в Коми в течение суток -9..-14 градусов, что тоже выше климатической нормы для середины календарной зимы. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



