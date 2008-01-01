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Самые сильные морозы в Якутии и в Красноярском крае



ИА "Метеоновости" / 10:53 Суббота, 12 января



Самая низкая температура в ночь на 12 января отмечена в Якутии. В п. Шелагонцы было -50,8 градуса, в п. Ярольин -50,6 градуса, в Верхоянске -47, в Оймяконе -45,7 градуса. Ниже минус 40 градусов отпускались столбики термометров и в Сибири. Так на Таймыре в Потапово отмечена температура -43,7 градуса. В Эвенкии, Усть-Камо было -42,6 градуса. В Игарке (Туруханского муниципального района Красноярского края) - минус 46,7 градуса. Температуру чуть выше, -35..-37 градусов, зафиксировали термометры в ночь на 12 января в Иркутской области, на севере Забайкалья и в центральных районах Красноярского края. В Тыве мороз усиливался почти до -39 градусов. В Якутии в ближайшее время удержатся морозы до -50 градусов и ниже, причем похолодает и на северо-западе, куда отступит холод с Таймыра. На запад Сибири пробивается атлантическое тепло. Но пока оно дойдет до северных районов Красноярского края, еще сутки-двое ночи будут холодными, в Эвенкии и Туруханском районе в ночь на 13 января до -45..-50 градусов. Сибирский антициклон перемещается на крайний юг Восточной Сибири. А известно, что там, где антициклон, там и морознее всего. Поэтому в центральных и южных районах Красноярского края морозы будут усиливаться. На севере центральных районов Красноярского края ожидается ночью до -45:-48 градусов, в южных районах края до -37 градусов, в Тыве местами -41 градус. / meteonovosti.ru /



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