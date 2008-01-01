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ИА "Метеоновости" / 10:27 Суббота, 12 января



Утром в столице выдалась облачная погода, хотя в слоистых облаках проглядывало "тусклое" восходящее солнце. В 9 часов температура на станции ВДНХ составила -9,6 градуса. На несколько десятых градуса ниже, но в пределах -10 градусов, оказалась температура на северо-западе, западе и юго-западе столицы. В центре города, на Балчуге, как обычно, несколько "теплее", -9,3 градуса. А самая низкая температура в пределах московского мегаполиса отмечена в Михайловском, -10,7 градуса. По области самым холодным районом стал восток, в Черустях было -15,9 градуса. Местами наблюдался слабый снег. Ветер был западным и юго-западным, 1-4 м/с с порывами до 11 м/с. Атмосферное давление пониженное, 733 мм рт. ст. Относительная влажность около 85%. / meteonovosti.ru /



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