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Из летописи московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:18 Суббота, 12 января



В столице после крепких морозов температура воздуха начала постепенно повышаться и вернулась к привычным показателям. Для 12 января среднесуточная температура воздуха составляет -8,9 градуса. Но так, чтобы это значение совпало с фактическими данными, бывает не часто. Случается, что температура воздуха весьма заметно отличается от привычных показателей. Например, в далеком 1908 году в утренние часы был лютый мороз, -33,4 градуса. Как в Сибири! А в 2007 году температура повысилась до 4,9 градуса - больше похоже на ноябрь. Следует отметить, что начался 2007 год с очень теплой погоды. И в январе было установлено 7 температурных максимумов. Один из них, который пришелся на 11 января, стал не только максимумом дня, но и максимальным значением для всего месяца. Бывают в городе и сильные снегопады. До 11,5 мм небесной влаги в виде снега и мокрого снега выпало в 1992 году. После такого обильного снегопада высота снега увеличивается на 8-12 см.



В прошлом, 2018 году температура воздуха в Москве была немного выше нормы. Ночью термометры показали -7,3 градуса, днем -5,9 градуса. При облачной с прояснениями погоде осадков не было. Снежный покров в столице был невысоким, всего 5 см. И лишь к концу месяца на улицах города выросли настоящие зимние сугробы. / meteonovosti.ru /



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