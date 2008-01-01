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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:22 Суббота, 12 января

  Предстоящим днём погодные условия в Московском регионе будет задавать североатлантический циклон, а точнее этот атмосферный вихрь, перемещаясь в сторону Канина Носа, оставит Московию на своей южной окраине.

По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 12 января ожидается облачная погода. Небольшой по своей интенсивности снег будет идти большую часть дня. Температура воздуха достигнет своего максимального значения в вечерние часы, и в столице составит -8..-6 градусов, по области -11..-6. Ветер юго-западного направления 5-10 м/с.

Атмосферное давление продолжит падение и окажется заметно ниже привычных показателей. Относительная влажность останется высокой. Такие условия трудно назвать благоприятными. В первую очередь негативное влияние погодных факторов почувствуют люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Причем касается это как гипотоников, так и гипертоников. В группе риска люди с вегето-сосудистой дистонией. Из-за высокой влажности воздуха и мороза могут напомнить о себе хронические заболевания бронхов и легких, суставов и позвоночника.

Геомагнитный фон преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /
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