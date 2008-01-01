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Ураган на Шпицбергене



ИА "Метеоновости" / 13:43 Пятница, 11 января



Североатлантический циклон, центр которого за сутки преодолел расстояние от восточных берегов Гренландии до севера Скандинавии, стал причиной ураганных ветров на Шпицбергене. Циклонический вихрь был очень глубоким и из-за перепадов давления ветер в порывах в архипелаге усиливался до ураганных значений. 47 м/с достигали порывы ветра в Хорнсунде 10 января. В остальных пунктах были зафиксированы порывы ветра от 25 до 30 м/с. Из-за ветра были отменены авиарейсы, местные жители эвакуированы в безопасные районы.



12 января погода наладится, ветер заметно ослабеет, порывы его не будут превышать 20-25 м/с. Температура воздуха понизится, пройдет небольшой снег. / meteonovosti.ru /



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