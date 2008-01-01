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Новости погоды

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Непогода обрушилась на Кольский полуостров

ИА "Метеоновости" / 13:26 Пятница, 11 января

  Обширный циклон с Северной Атлантики добрался до Кольского полуострова. Центр этого глубокого вихря расположился над севером Скандинавии. Основной удар стихии пришелся на Мурманскую область. Циклонический вихрь принес не только снегопады и метели, но и существенное повышение температуры. Из-за чего в некоторых областях 10 января образовалось сильное сложное отложении, диаметром до 47 мм - представляющее опасность для ЛЭП и деревьев. Но на этом стихия не ограничилась, на мысах ветер усиливался до штормовых значений, 31 м/с, разыгрались метели. В ночь на 11 января прошел сильный снег, выпало до 7 мм осадков.

12 января циклонический вихрь начнет терять силу, центр его переместится к северу Кольского полуострова. Пройдет снег от небольшого до умеренного. Ветер ослабеет до 6-11 м/с, преобладающая температура воздуха в течение суток -5..-10 градусов, при прояснении до -15. / meteonovosti.ru /
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