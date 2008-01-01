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Новости погоды

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Южный циклон добрался до черноморского побережья

ИА "Метеоновости" / 13:08 Пятница, 11 января

  Циклонический вихрь, до недавнего времени хозяйничавший на Балканах, наконец добрался и до Краснодарского края. Сильные дожди и порывистый ветер достались прибрежным городам. В Анапе 10 января ветер в порывах усиливался до 20 м/с, выпало до 11 мм небесной влаги. А в Новороссийске количество выпавших за неполные сутки осадков составило 24 мм при месячной норме 84 мм. Ветер в порывах достигал 14 м/с, что в это время для Новороссийска не редкость.

12 января в Краснодарском крае сохранится влияние атмосферных фронтов, пройдут осадки от небольших до умеренных, местами сильные. Ветер в порывах будет усиливаться до 18-20 м/с. Преобладающая температура воздуха в ночные часы +2..+7 градусов, днем +5..+10. / meteonovosti.ru /
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