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В Черноземье снега все прибывает!



ИА "Метеоновости" / 12:36 Пятница, 11 января



зима на юге Черноземья отличается высокими снегами. В ряде областей высота снежного покрова уже приблизилась к полуметру. А впереди новые снегопады!



Сильный снег в Черноземье прошел 10 января. Осадков выпало до 10 мм и сугробы подросли на 8-10 см. И в ближайшие дни снега в регионе прибавится. Циклонический вихрь, пришедший с Северной Атлантики, все еще очень силен. И атмосферные фронты этого циклона будут пересекать Центрально-Черноземный район и южные районы Центрального федерального округа.



12 января ожидается снег от небольшого до умеренного, местами метель, ветер в порывах усилится до 16 м/с. Температура воздуха в ночные часы -8..-13 градусов, при прояснениях до -16, днем -4..-9. Сильный снег пройдет в ночные часы в отдельных районах Воронежской области.



13 января циклонический вихрь, центр которого кружит над Кольским полуостровом, начнет ослабевать. При облачной с прояснениями погоде временами будет приниматься небольшой снег, ветер стихнет, температура воздуха в ночные часы -6..-11 градусов, днем -2..-7.



14 января пройдет небольшой, местами умеренный снег, местами метель при ветре до 10-15 м/с, в Белгородской области до 17 м/с. Температура воздуха повысится. Ночью термометры покажут -3..-8 градусов, днем морозы ослабеют до 0..-5. На таяние ранее выпавшего снега рассчитывать не приходится. Глубокие снега дают надежду на высокое половодье весной! / meteonovosti.ru /



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