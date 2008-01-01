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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:26 Пятница, 11 января



В 12 часов в Москве облачная погода, местами слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -8..-9 градусов, Северном -8..-9 градусов, Северо-восточном -8..-9 градусов, Восточном -8 градусов, Юго-восточном -8..-9 градусов, Южном -9..-10 градусов, Юго-западном -9..-10 градусов, Западном -9..-10 градусов, Северо-западном -9 градусов.



В Зеленограде слабый снег, температура воздуха -10 градусов, на территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -10..-13 градусов. / meteonovosti.ru /



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