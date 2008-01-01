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Сильные дожди на юге Крыма



ИА "Метеоновости" / 12:02 Пятница, 11 января



В ночь на пятницу Крым оказался в зоне фронтов активного балканского циклона. За 12 часов на южное побережье выпало до 25 мм дождя, что составляет почти треть месячной нормы осадков.



Циклон быстро промчится по югу ЕРТ на восток, дожди различной интенсивности в пятницу еще продолжатся, ветер в порывах будет усиливаться до 15м/с, что сделает погоду дискомфортной.



В выходные полуостров окажется в холодном воздухе, даже на южной побережье температура воздуха не превысит +5 градусов. Без осадков обещает быть только воскресный день.



А с понедельника новый циклон принесет снег и мокрый снег, усиление северного ветра и понижение температуры. 16 января ночью -3..-8, и днем 0..-5, что ниже нормы на 5-7 градусов. / meteonovosti.ru /



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