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Новости погоды

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Рекордное количество осадков выпало на Чукотке

ИА "Метеоновости" / 11:21 Пятница, 11 января

  На Чукотке погоду трудно назвать спокойной, несмотря на то, что полуостров находится под опекой антициклона. Ведь влияние на погоду здесь оказывает циклонический вихрь с юга. С циклоном в регион поступает хорошо прогретый воздух, из-за чего температура выше климатической нормы на 8-10 градусов. Не обходится без снегопадов и метелей при резком порывистом ветре. В Анадыре 10 января прошел снег, выпало до 21 мм осадков. После такого снегопада высота сугробов увеличивается на 20-22 см. Выпавший снегопад стал рекордным. Ранее максимальное количество осадков, 17 мм, выпало в Анадыре в 2007 году. Месячная норма составляет 40 мм. При сильном снегопаде в городе мели метели, порывы ветра достигали 27 м/с. Еще сильнее, до 30 м/с, был ветер в Певеке. Но Певек знаменит своими ветрами.

12 января на Чукотке ожидается усиление антициклона, но и циклонический вихрь не останется в стороне. Местами пройдет небольшой снег, ветер в порывах будет усиливаться до 13-18 м/с, на арктическом побережье до 18-23 м/с. Температура воздуха -25..-30 градусов, местами -15..-20, в континентальной части -35..-40 градусов, на востоке местами -10..-15. / meteonovosti.ru /
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