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На западе Турции дожди и грозы



ИА "Метеоновости" / 10:36 Пятница, 11 января



Средиземноморский циклон, совсем недавно поливавший дождями Италию и Грецию, направился в Турцию, где также не обошлось без ливней, гроз и порывистого ветра. 10 января непогода бушевала, в основном, на юго-западе и западе Турции. 38 мм осадков выпало в Мугле. Но больше всего досталось Измиру. В городе выпало 53 мм небесной влаги, при месячной норме 132 мм. Гремели грозы, ветер в порывах усиливался до 18 м/с.



12 января циклонический вихрь ослабеет и отправится на восток, но на смену одному вихрю придет другой. На севере Турции пройдут небольшие осадки в виде дождя, снега и мокрого снега, температура воздуха в ночные часы -4..+1 градус, днем +2..+7, в южных районах и на западе дождливо, ночью 5..10 тепла, днем 10..15 градусов. / meteonovosti.ru /



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