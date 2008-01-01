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ИА "Метеоновости" / 09:52 Пятница, 11 января
Миновала первая декада января, но погода остается вполне благоприятной для москвичей: ни сильных морозов, ни затяжных оттепелей пока не случалось. Погода представляет вполне зимний облик, чего нельзя сказать о январе 2007 года, когда в первой половине месяца температура воздуха не могла преодолеть даже нулевую отметку в сторону отрицательных значений. А 11 января и вовсе повысилась до +8.6 градусов, что стало не только суточным рекордом, но и самой высокой температурой января, когда-либо наблюдавшейся в Москве.
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Другая крайность в погоде произошла в этот день в 1950 году. Под утро морозы усилились до -31.6, что стало рекордом для минимальной температуры этих суток. Сильным снегопадом отметился сегодняшний день в 1960 году. На Московскую землю выпало 7.7 мм осадков.
В прошлом году в этот день отмечались небольшие морозы: ночью -6.6, днем -1.1 градуса и выпало 2.5 мм осадков. Но снежный покров был всего 4 см. / meteonovosti.ru /