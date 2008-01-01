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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:52 Пятница, 11 января



Предстоящим днем погода столичного региона будет определяться ложбиной циклона. При облачной с прояснениями погоде местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве -9..-7, по области -12..-7 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 745 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 80%.



Основным неблагоприятным фактором в этот день в Москве и области будет понижение атмосферного давления, на которое ухудшением самочувствия могут отреагировать метеозависимые люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это относится к лицам, подверженным частым приступам мигрени, гипотоникам и гипертоникам, тем, кто страдает вегето-сосудистой дистонией, нестабильным собственным артериальным давлением. У них возможны боли различной локализации и другие неприятные симптомы. При первых признаках недомогания врачи рекомендуют воспользоваться лекарственными препаратами. Повышенная влажность воздуха может вызвать обострение хронических заболеваний бронхо-легочной системы и опорно-двигательного аппарата.



Геомагнитный фон преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /



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