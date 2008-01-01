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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:30 Четверг, 10 января
Погоду в столичной области будет определять северо-западная периферия антициклона с юга Урала. При облачности с прояснениями, местами станет приниматься слабый снег. Температура воздуха понизится в Москве -7..-9 градусов, по области -7..-12. Ветер южный, 2-5м/с, относительная влажность воздуха 85-90%. / meteonovosti.ru /
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