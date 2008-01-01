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Южный циклон несет непогоду в Поволжье



ИА "Метеоновости" / 14:17 Четверг, 10 января



С наступлением Нового Года Поволжье оказалась на пути южных циклонов. Первый из них прошелся по региону уже 4 января, существенно пополнив копилку осадков. Так, в Самаре за двое суток выпало 20 мм, что составляет больше половины месячной нормы. Уходя на восток, циклон затянул в Поволжье холодный воздух. Осадки прекратились, но существенно похолодало. В минувшие сутки в Среднем Поволжье температура воздуха оказалась на 6 градусов ниже нормы, а под утро в правобережье она понижалась до -15, а в левобережье до -24 градусов.



Сегодня и в пятницу в Самарской и Саратовской областях сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 9 градусов и более. А уже в субботу сюда пожалует южный циклон. Он собьет морозы и принесет осадки. На всей территории Поволжья температура воздуха будет уже на 4 градуса выше нормы, а на юге территории, где будет проходить центр циклона, ожидается сильные осадки в виде снега и мокрого снега, ветер 15-20 м/с, в Оренбургской области порывы могут достичь 22 м/с. / meteonovosti.ru /



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